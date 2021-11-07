В Липецкой области арестовали подозреваемого в убийстве беременной падчерицы

Мужчину, подозреваемого в убийстве беременной падчерицы, арестовали. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, днем 3 ноября в Долгоруковском районе поссорились 49-летний отчим и 20-летняя падчерица. Пьяный мужчина не менее четырех раз ударил ножом в грудь девушку. От полученных ранений находившаяся на позднем сроке беременности молодая женщина скончалась на месте.

В отношении отчима возбудили уголовное дело по статье убийство (п. "г" ч.2 ст.105 УК РФ). Она предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет либо пожизненное. На время предварительного следствия суд отправил подозреваемого под стражу. Вину мужчина признал. Рассказал, что уже давно конфликтовал с падчерицей, так как она настраивала мать против него.