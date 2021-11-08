Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 ноября 2021 10:50

Все школы Липецка вышли с каникул без карантина

В городе ОРВИ болеют 3,9% детей и 3,8% педагогов
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)

В этот день, 8 ноября, после недельных каникул в Липецке открылись все школы. По данным пресс-службы мэрии, эпидемическая ситуация позволяет вести занятия не дистанционно, а в обычном режиме. На данный момент все школы Липецка открылись без локального карантина. Также в обычном режиме без закрытых групп работают и детские садики.

По данным на этот день ОРВИ в Липецке болеют 2338 учеников – это 3,9%, и 114 педагогов – 3,8%. Напомним, что классы закрывают на карантин, когда ОРВИ болеют 20% детей и более. Родители, если опасаются за здоровье ребенка, вправе сами перевести его на дистанционное обучение. Для этого достаточно написать заявление в школу.