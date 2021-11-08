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Происшествия8 ноября 2021 13:12

Под Липецком в реке нашли тело мужчины

Трагедия произошла в Усмани
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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Трагическое происшествие на воде случилось в минувшее воскресенье, 7 ноября, в городе Усмань Липецкой области. Там на поверхности местного пруда очевидцы обнаружили труп мужчины, о чем сообщили в полицию. Сообщение поисково-спасательному отряду на водных объектах поступило из отдела УМВД.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место выехали сотрудники УГПСС, которые извлекли тело погибшего и передали полиции. По факту гибели человека проводится проверка, устанавливается личность и точная причина смерти.

Всего за прошедшие выходные, 6 и 7 ноября, на территории Липецкой области зарегистрировали 10 пожаров и одно происшествие на воде.