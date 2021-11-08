Липецкий зоопарк обзавелся новым питомцем в честь дня рождения

Черный мангобей появился в Липецком зоопарке Фото: Лия МУРАДЬЯН

В этом месяце Липецкий зоопарк праздное свое 48-летние. В честь такого события, зверинец обзавелся новым питомцем. Самка черного мангобея по кличке Стефания приехала в Липецк из ижевского зоопарка.

Новой обитательнице 4 года, сотрудники липецкого зоопарка ласково зовут ее Стеша. Она легко перенесла дорогу и сейчас находится в павильоне «Экзотика». Стешу можно увидеть в зимнем вольере на первом этаже.

– «Черные мангобеи обитают в республике Конго, а также сухих тропических и субтропических лесах Анголы. В природе живут на деревьях, поэтому и наша Стеша проводит все время на ветвях», – рассказала ведущий методист Любовь Бородина.

Монгобеи интересны богатой мимикой, наборами звуков и жестов, а также дружелюбным поведением. Эти обезьяны активны, любознательны и легко идут на контакт с людьми. Данные приматы среднего размера, от других отличаются очень длинным хвостом и черным хохолком на макушке. Питаются фруктам и, семенами, нектаром и иногда насекомыми. Живут в среднем 25-30 лет.