За сутки от коронавируса в Липецкой области скончались 15 человек

Несмотря на активные темпы вакцинации, ситуация по коронавирусу в Липецкой области остается напряженная. По данным на 8 ноября, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировали 402 новых случая заражения COVID-19. 15 человек с диагнозом «коронавирусаня инфекция» скончались, выздоровели 392 жителя региона.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Липецкой области заболели 65861 человек, 57998 – выздоровели, 2146 – умерли. Сейчас на лечении остаются 5717 жителей, 517 из них лежат в госпиталях, остальные лечатся дома.

Из новых зараженных за сутки больше всего случаев в Липецке – 108, на втором месте Грязинский район – 96 зараженных, в Ельце – 63, в Тербунском, Усменском и Чаплыгинском районах по 28 заболевших за день, еще 21 в Добринском районе. В остальных районах 10 и менее заболевших.