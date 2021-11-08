Доля вакцинированных в Липецкой области превысила 55% населения

По данным администрации Липецкой области, за прошедшую нерабочую неделю в регионе привились от коронавируса несколько тысяч человек. На данный момент, 8 ноября, вакцинировались больше половины населения Липецкой области.

Первую дозу прививки получили 552579 человек, вторую – 469140 жителей. Общий охват населения 55.4%. В администрации отметили, что препараты поставляют регулярно. Сейчас есть более 170 000 комплектов двухкомпонентной прививки и более 24000 доз «Спутника Лайт», которым прививаются однократно.

На данный момент в Липецке работают мобильные пункты вакцинации в торговых центрах и на других объектах. Также привиться можно в поликлинике по месту жительства. «Горячая линия» по вопросам иммунизации против новой коронавирусной инфекции – 8 800 450 48 48.