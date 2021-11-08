На 10 улицах Липецка и в частном секторе на весь день отключат питьевую воду

ЛГЭК предупреждает липчан об отключении питьевой воды во вторник, 9 ноября, из-за ремонтных работ на сетях. Холодной воды не будет с 10 до 20.00 по следующим адресам: улица Шкатова с 4 по 25 дом; Коротевичка, 1 – 5; Амурская, 1 – 5а; переулок Ушакова, 1 – 8; 4 Пятилетки, 8 – 10; Орловская, 31; Гайдара, 1а – 25; Луначарского, 1 – 6а; Нахимова, 1 – 14. Улицы частного сектора: Шкатова, Орловская, Короленко и переулок Антипова.

В тот же период воды не будет в многоквартирных домах 32 и 32а по улице Катукова и в частном секторе по улице Ильича. А в доме 6/2 по улице Терешковой воду отключат по заявке управляющей компании с 9 до 17.00.

Питьевую воду будут подвозить по заявкам потребителей с отключенных адресов. Узнать более подробно об отключении и оставить заявку на подвозы воды можно по телефонам ЛГЭКа: 175 и 236-175.