Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия9 ноября 2021 9:32

В Липецке иномарка врезалась в дерево: водитель погиб на месте

А на трассе Хлевное-Липецк насмерть сбили человека
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Липецке погиб 60-летний водитель "Рено"

В Липецке погиб 60-летний водитель "Рено"

Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки в Липецкой области выявили 4 305 нарушений правил дорожного движения. По данным пресс-службы регионального УГИБДД, за руль в нетрезвом виде сели 5 человек. Еще 48 проигнорировали ремни безопасности. Водители более 4 тыс. раз превысили скорость. Произошло 20 аварий, в которых никто из людей не пострадал. Но были и более серьезные ДТП.

Так, в минувший понедельник, 8 ноября, в Липецке на территории гаражного кооператива "Мечта-19" "Рено" врезался в дерево. По предварительным данным, 60-летний водитель не справился с управлением. Мужчина погиб на месте.

Еще одна трагедия произошла в Липецком районе. На трассе Хлевное-Липецк "Ниссан" сбил 66-летнего мужчину вне пешеходного перехода. Пострадавшего с травмами доставили в больницу. Однако, врачи уже ничего не могли сделать. Пешеход скончался.