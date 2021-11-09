Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области на 9 ноября 2021 года: 400 новых случаев

За сутки в Липецкой области 400 человек заболели коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

Количество зараженных коронавирусом в Липецкой области увеличилось. По данным регионального оперштаба, за сутки выявили 400 случаев COVID-19. Напомним, днем ранее диагноз подтвердился у 402 человек.

Больше половины заболевших из Липецка - 209. В Тербунском районе - 32. В Становлянском - 25. В Усманском районе 24 зараженных. В Грязинском - 23. В Ельце и Долгоруковском районе зарегистрировали по 13 новых случаев. В Липецком районе - 12. В Елецком - 11. В Добринском районе заболели 9 местных жителей. В Добровском - 8. В Измалковском и Краснинском - по 6. В Данковском и Чаплыгинском - по 3. В Лев-Толстовском районе диагноз подтвердился у 2 человек. В Лебедянском - у 1.

Выздоровели 58 441 липчан. За эти сутки медики выписали 443 пациентов. За время пандемии спасти не удалось 2 158 жителей региона. Лечение продолжают 5 662 человека, причем у 5 172 болезнь протекает в легкой форме.