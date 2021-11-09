Накануне Дня полиции в УМВД рассказали о криминогенной обстановке в Липецке

Полицейские отчитались о работе за 9 месяцев Фото: Лия МУРАДЬЯН

На кануне празднования Дня полиции в УМВД по Липецкой области отчитались о криминогенной обстановке в регионе в 2021 году. Всего за 9 месяцев зарегистрировали 9791, 2496 из которых тяжкие и особо тяжкие. Раскрыли 6025, что на 11% больше, чем в прошлом году. Среди тяжких – раскрытых больше на 21.6%.

В среднем в Липецкой области раскрывают 66,6% преступлений, раскрываемость по России – 56%. Отдельно убийства, покушения на убийства, разбои, изнасилования, взяточничества и преступления с детьми в Липецкой области раскрывают все – показатель 100%.

Также за 9 месяцев в области раскрыли 249 преступлений прошлых лет, 42 взяточничества, 934 наркопреступления. Из незаконного оборота изъяли более 71 килограмма наркотиков, включая тяжелые.