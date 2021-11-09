В среду в некоторых домах Липецка отключат тепло, холодную и горячую воду

В Липецке отключат отопление Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 10 ноября, в Липецке ожидаются очередные отключения. С 10 утра до 3 часов дня без отопления останутся жители дома №9 по улице Ушинского.

В этот же период времени в доме №23 по улице Ушинского не будет горячей воды. С 10 утра до 8 часов вечера горячую воду отключат в селе Косыревка по улице Новая, 20, 21.

С 10 утра до 5 часов вечера без холодной воды останутся липчане, проживающие по улице Писарева, 12а, 16.

С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут в частном секторе Сырского Рудника: улицы Поселковая, Паровозная, Ударников, Медицинская, Городовикова, Минская, Смирнова, Солнечная, Рябиновая, Рудничная, Жактовская.

На этот же период времени холодную воду отключат по улицам Союзная, 3; Потапова, 1, 2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; частный сектор: улица Союзная. А также в селе Косыревка: улицы Советская, Ленина, Орловская, 42; Новая, 1, 10, 11, 13, 13б, 15, 16, 18-21, 20а.

По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Все подробности по телефонам 175 и 236-175.