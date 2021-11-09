Со среды автобусы в Липецке будут ездить чаще

Автобусы в Липецке будут ездить чаще Фото: Юлия КЛЮЕВА

С этой среды, 10 ноября, в Липецке увеличат плановый выпуск на одиннадцати маршрутах. Речь идет об автобусах №2, 2т, 8, 9, 11, 12, 24, 24а, 27, 30, 33. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в будни на линию выйдет больше машин, а значит автобусы будут ходить чаще - сократятся интервалы в часы пик и дневное время.

Причина таких изменений - завершение работы садоводческих маршрутов. Напомним, с 1 ноября на линию перестали выходить дачные автобусы №14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68 и 77. Машины с этих линий и водителей перекинули на другие городские маршруты.

Расписание автобусов липчане могут уточнить в центральной диспетчерской службе по телефону 31-00-82. А время отправления общественного транспорта от конечных остановок посмотреть на официальных сайтах департамента транспорта, МБУ "ЛГТК".