В ночь на среду в Липецкой области до 7 градусов мороза, местами мокрый снег

В Липецке начинает холодать Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 10 ноября, в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями погода. По данным Росгидрометцентра, ночью местами мокрый снег. Температура воздуха от 2 до 7 градусов мороза.

Днем в регионе от -2 до +3 градусов, без осадков. Ветер северной четверти 8-13 м/с. Атмосферное давление будет интенсивно расти и составит 760 мм рт.ст.

В четверг, 11 ноября, в Липецке переменная облачность. В темное время суток столбик термометра опустится до отметки -3 градуса. Днем прогреется до 4 градусов выше ноля. Синоптики обещают без осадков. Ветер юго-западный 10-11 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт.ст.

Световой день в настоящее время длится 9 часов 1 минуту.