На новом катке у «Звездного» в Липецке лед украсят световым шоу

В Липецке завершается строительство нового катка вокруг плоскостного фонтана у дворца спорта «Звездый». Напомним, фонтан и площадку вокруг в стиле солнечной системы открыли этой осенью.

Тогда же приступили к установке оборудования для ледовой площадки. Как сообщили в пресс-службе мэрии, по вечерам на катке будут устраивать светомузыкальное шоу. В настоящее время подрядчики как раз настраивают световое оборудование.

На фонарных столбах уже поставили вращающиеся световые приборы, в ближайшее время установят прожекторы. Оборудование синхронизируют со светодиодным экраном на фасаде спорткомплекса, где будут крутить видеоролики. Под какую музыку будут «плясать» прожекторы, пока не рассказывают.

Известно, что площадь катка составит 2500 квадратных метров. Под ним уже установили систему охлаждения, которую скоро заполнят этиленгликолем. После чего приступят к опрессовке системы. Также в мэрии предупредили, что для доступа к трупам есть спрятанные в цветниках два технических люда. Пока идут работы, вазоны с цветами перенесли, но скоро вернут на место.

Каток обещают залить, когда средняя температура опустится ниже +5 градусов.