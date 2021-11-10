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Происшествия10 ноября 2021 18:25

Под Липецком «ВАЗ» влетел в две иномарки на светофоре – погибли водитель и пассажир

Авария произошла на трассе Орел-Тамбов
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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У погибшего водителя не было документов

У погибшего водителя не было документов

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Серьезная авария произошла этим вечером, 10 ноября, на 285 километре трассе Орел – Тамбов в Липецкой области. Две иномарки и ВАЗ столкнулись на повороте в сторону Елецкого шоссе.

В ДТП погибли водитель и пассажир

В ДТП погибли водитель и пассажир

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД региона, в ДТП погибли два человека – водитель и пассажир отечественной легковушки. Как выяснилось, «Рено» и «Опель» стояли на светофоре, ожидая разрешающего сигнала, когда в них га полном ходу влетел «ВАЗ-2114».

ДТП на трассе Орел - Тамбов

ДТП на трассе Орел - Тамбов

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

По данным полиции, «четырнадцатая» принадлежала 32-летнему мужчины, который сидел на пассажирском сидении. У водителя никаких документов, включая права управления транспортом, не было. Оба скончались на месте. На месте работает следственная группа, личность водителя устанавливается.

Ваз влетел в две иномарки на светофоре

Ваз влетел в две иномарки на светофоре

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.