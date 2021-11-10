Под Липецком «ВАЗ» влетел в две иномарки на светофоре – погибли водитель и пассажир

У погибшего водителя не было документов
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Серьезная авария произошла этим вечером, 10 ноября, на 285 километре трассе Орел – Тамбов в Липецкой области. Две иномарки и ВАЗ столкнулись на повороте в сторону Елецкого шоссе.
В ДТП погибли водитель и пассажир
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД региона, в ДТП погибли два человека – водитель и пассажир отечественной легковушки. Как выяснилось, «Рено» и «Опель» стояли на светофоре, ожидая разрешающего сигнала, когда в них га полном ходу влетел «ВАЗ-2114».
ДТП на трассе Орел - Тамбов
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
По данным полиции, «четырнадцатая» принадлежала 32-летнему мужчины, который сидел на пассажирском сидении. У водителя никаких документов, включая права управления транспортом, не было. Оба скончались на месте. На месте работает следственная группа, личность водителя устанавливается.
Ваз влетел в две иномарки на светофоре
Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.