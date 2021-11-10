В Липецке изменится расписание и место остановки нескольких автобусов

С этого четверга, 11 сентября, в Липецке изменится работа нескольких маршрутов. Так, автобусы №343 "Микрорайон "Елецкий" - поселок Дачный" будут ездить по новому расписанию. Это произойдет из-за сдвига обеденных перерывов у водителей. При этом количество машин на линии останется прежним.

Изменится место остановки автобусов №39 и №44. Раньше пассажиры пользовались павильоном рядом с домом №13А на Заводской площади. Теперь липчан будут высаживать и принимать на остановке, совмещенной с магазином у дома №13б на Заводской площади.

В департаменте транспорта отметили, - все делается ради комфорта и безопасности пассажиров. Как уточнили в пресс-службе мэрии, новый остановочный пункт оборудовали приподнятой посадочной площадкой, лавочками и навесом.