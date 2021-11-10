По окраинам Липецка разложат 10000 доз вакцин от бешенства

В четверг, 11 ноября, по Липецку распространят оральную вакцину от бешенства. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ветеринары планируют разложить по окраинам города 10 тыс. доз.

Подобные мероприятия проводят регулярно, чтобы иммунизировать диких плотоядных животных, предотвратить их заражение. Специалисты отметили, что вакцина безвредна для всех видов животных.

Напомним, вирус бешенства передается при укусе, тактильном контакте со слюной. В случае заражения идет поражение нервной системы. Исход печален - смерть. Основные признаки бешенства - неадекватное поведение, обильное слюнотечение, боязнь воды.

С начала года в Липецке бешенство выявили у 5 животных. Сделать прививку своим питомцам можно бесплатно в Левобережной или Правобережной ветклиниках. Телефоны: 558-100 и 482-000.