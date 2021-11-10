В четверг более 10 улиц Липецка останутся без холодной воды

В четверг, 11 ноября, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улицам Водопьянова, 37, 39, 41; Стаханова, 2, 4, 6, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 22, 22а, 24; Смургиса, 1-11, 3а; Вавилова, 117, 121.

На этот же период времени без воды останутся жители частного сектора по улицам Индустриальная, Полярная, Смоленская, Сенная, Буденного, Сырская, Садовая, Пролетарская, переулок Рядовой, село Сырское.

Специалисты будут устранять порывы на трубопроводах. Воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях липчане могут узнать в диспетчерской службе компании по телефонам 175 и 236-175.