В Липецке перекроют участок улицы Мичурина

В Липецке перекроют въезд на улицу Мичурина с проспекта Победы. Это произойдет в среду, 17 ноября. Причина - замена труб магистральной теплотрассы. Специалистам предстоит реконструировать участок тепловой сети диаметром 530 мм.

В пресс-службе мэрии напомнили, что в настоящее время работы ведутся на Колхозном проезде. Там движение откроют когда специалисты перейдут на участок Мичурина. У липчан просят извинения за временные неудобства.

Кстати, участок дороги на улице Мичурина, где стартует ремонт, отремонтировали в этом году. Когда работы завершат, сотрудники ресурсоснабжающей организации восстановят асфальт, а его качество оценят специалисты профильного департамента городской администрации. Движение планируют открыть к концу следующей недели.