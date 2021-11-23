В среду в Липецкой области от 4 градусов мороза до 1 тепла Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 24 ноября, в Липецкой области ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, преимущественно без осадков. Ночью от 7 до 12 градусов ниже ноля. Ветер западной четверти 3-8 м/с.

В светлое время суток в регионе от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Ветер усилится до 7-12 м/с. Атмосферное давление без изменений - 747 мм рт.ст.

В четверг, 25 ноября, в Липецке будет облачно. Станет немного теплее. Ночью около 1 градуса со знаком минус и мокрый снег. Днем в областном центре столбик термометра поднимется до +2 градусов, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный 9-11 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 752 мм рт.ст.