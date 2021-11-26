В Липецкой области за день сгорели строительный вагончик и баня

По данным МЧС региона, за прошедшие сутки, 25 ноября, в Липецкой области зарегистрировали 7 пожаров. Так в Задонском районе в деревне Затишье загорелась баня. С огнем боролись два отделения пожарной охраны. В итоге сгорела топочная, люди не пострадали. По оценке экспертов, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

В тот же день в селе Доброе на улице Ленина загорелся строительный вагончик. На месте работали сотрудники одного отделения. Выгорела внутренняя отделка на площади 25 м2, никто не пострадал. Причина та же – неосторожное обращение с огнем.

МЧС просит соблюдать меры безопасности и напоминает, в случае возникновения чрезвычаи нои ситуации нудно сразу звонить на телефоны спасения: «101» или «112».