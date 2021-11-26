Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 13:09

В Липецкой области начали штрафовать выходящих на тонкий лед рыбаков

Нарушителей поймали спасатели в Усманском районе
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
За выход на лед составляют административные протоколы

За выход на лед составляют административные протоколы

Фото: УГПСС Липецкой области

В Липецкой области спасатели отлавливают рискующих жизнью рыбаков, которые не боятся выходить на тонкий лед. Напомним, что в городе и других районах запрещен выезд и выход на водоемы в период становления или таяния льда.

В эту пятницу, 26 ноября, патрулирующие водоемы сотрудники УГПСС поймали нарушителей в Усманском районе. Два рыбака вышли на лед на реке Излегоща тем самым нарушив постановление о запрете.

Как сообщили в пресс-службе управления ГПСС, на мужчин составили административные протоколы. В ведомстве также отметили, что нарушителям грозит не только предупреждение, но и штраф.