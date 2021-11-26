Липчане стали реже жаловаться на банки: число обращений сократилось почти на треть

Липчане стали реже жаловаться на банки. За 9 месяцев этого года в Банк России поступило 572 жалобы на кредитные организации от жителей Липецкой области. По данным пресс-службы регионального ЦБ, это на 28% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Причина тому - снижение количества реструктуризации кредитов из-за пандемии коронавируса.

Чаще всего липчане жаловались по вопросам об исполнительном производстве, кибермошенничестве, на проблемы с получением информации по вкладу и тд. Возросло количество обращений по теме мисселинга - недобросовестной практики продаж. Речь идет о ситуациях, когда клиентов преднамеренно вводят в заблуждение, чтобы навязать услугу.

Также с января по сентябрь от жителей региона поступило 1 217 жалоб на микрофинансовые организации, страховые компании и других участников финрынка. Здесь снижение количества обращений произошло на 6%.

Напомним, что пожаловаться на банки или уточнить информацию липчане могут по телефону 8-800-300-30-00, в чате мобильного приложения "ЦБ онлайн" или отправить обращение через Интернет-приемную Банка РФ.