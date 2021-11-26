В субботу в Липецкой области до +4 градусов, дожди и порывы ветра

В Липецкой области в субботу дождь и сильный ветер Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу, 27 ноября, в Липецкой области ожидается облачная погода. По данным Росгидрометцентра, ночью без существенных осадков. От 0 до 5 градусов ниже ноля.

Днем в регионе небольшие дожди. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Ветер южной четверти 8-13 м/с. Местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 746 мм рт.ст.

В воскресенье, 28 ноября, в Липецке будет пасмурно, но тепло. В темное время суток столбик термометра покажет +3 градуса. Днем разогреется до 6 градусов со знаком плюс. В полдень и вечером небольшой дождь. Ветер южный 5-7 м/с. Атмосферное давление будет падать, а потом расти и составит 744 мм рт.ст.