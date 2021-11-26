Ночью коммунальщики будут бороться с наледью, а днем - с подтоплением дорог в Липецке

В Липецке сотрудники управления благоустройства переходят в режим повышенной готовности. Причина тому - погодные условия. В эти выходные синоптики обещают ночные заморозки, а днем оттепель и дожди. Так, в темное время суток коммунальщикам придется бороться с наледью на дорогах, а затем - с подтоплением.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на ночные дежурства выйдут 11 пескоразбрасывателей. Особое внимание уделят посыпке проезжих частей и тротуаров. Утром около 140 дворников наведут порядок в пешеходных зонах.

Специалисты уже прочистили дождеприемные решетки на потенциально неблагополучных участках - перекресток улиц Фрунзе и Неделина, Студеновская, Советская, проспект Мира, проезды на Циолковского, Космонавтов, Гагарина. Днем на улицы города выйдут 2 ассенизаторские машины. При необходимости их число увеличат.

С замечаниями и предложениями по уборке липчане могут обратиться в Инстаграм-аккаунт управления благоустройства @mbuupravlenie.