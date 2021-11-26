В субботу несколько улиц Липецка останутся без холодной воды

В субботу, 27 ноября, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. Причина тому - ремонтные работы на сетях.

Так, с 10 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улицы Липовская, 6/4, 8, 10, 12, 12а. На участке специалисты будут устранять утечку на водопроводе диаметром 100 мм.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улице Известковая. Там энергетикам предстоит разобраться с запорной арматурой диаметром 150 мм.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Липчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Кстати, после окончания работ вода может быть некоторое время мутной. Более подробную информацию можно получить по телефонам 175 и 236-175.