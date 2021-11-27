Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия27 ноября 2021 13:11

Жителя Тамбовской области, который избил двух липчан, заключили под стражу

Мужчину будут судить
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тамбовчанина, который избил двух жителей Липецка, будут судить

Тамбовчанина, который избил двух жителей Липецка, будут судить

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Тамбовской области. Его обвиняют в причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью липчанам.

По данным следствия, 28 февраля 2021 года мужчина поконфликтовал с двумя горожанами. Это произошло у входа в кафе по улице Октябрьская. Ссора переросла в драку. Ее итог оказался печален - обоих липчан госпитализировали с травмами. Кстати, во время инцидента тамбовчанин был пьян. Он тут же скрылся с места происшествия.

Судмедэкспертиза установила, что 44-летнему мужчине причинили тяжкий вред здоровью. А 45-летнему - вред средней тяжести. Полицейские задержали фигуранта, возбудили уголовные дела. Кстати, обвиняемый уже был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время мужчину заключили под стражу. А уголовное дело направили в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.