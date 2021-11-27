Жителя Тамбовской области, который избил двух липчан, заключили под стражу

Тамбовчанина, который избил двух жителей Липецка, будут судить Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Тамбовской области. Его обвиняют в причинении тяжкого и средней тяжести вреда здоровью липчанам.

По данным следствия, 28 февраля 2021 года мужчина поконфликтовал с двумя горожанами. Это произошло у входа в кафе по улице Октябрьская. Ссора переросла в драку. Ее итог оказался печален - обоих липчан госпитализировали с травмами. Кстати, во время инцидента тамбовчанин был пьян. Он тут же скрылся с места происшествия.

Судмедэкспертиза установила, что 44-летнему мужчине причинили тяжкий вред здоровью. А 45-летнему - вред средней тяжести. Полицейские задержали фигуранта, возбудили уголовные дела. Кстати, обвиняемый уже был ранее судим за совершение аналогичного преступления.

В настоящее время мужчину заключили под стражу. А уголовное дело направили в суд. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.