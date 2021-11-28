В Липецке подростка поймали с синтетическими наркотиками

Липецкого подростка поймали с синтетическими наркотиками. Полицейские патрулировали Правобережный район города и остановили несовершеннолетнего. Его доставили в дежурную часть для досмотра. В левом кармане куртки у подростка нашли прозрачный полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза установила, что это синтетический наркотик, содержащий метилэфедрон, общей массой 0,45 грамма.

В это же время, только в другой части города за совершение аналогичного преступления задержали 41-летнего липчанина. У него обнаружили пакетик с веществом светло-серого цвета оклеенный липкой лентой синего цвета. Эксперт выяснил, что это также синтетический наркотик с метилэфедроном, общей массой 0,40 грамма.

Дознаватели территориальных отделов полиции возбудили уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ.