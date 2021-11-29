В Липецке 35 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ

В Липецке 916 школьников остаются на "дистанционке" Фото: Юлия КЛЮЕВА

По данным на этот понедельник, 29 ноября, в Липецке 35 классов из 14 школ закрыли на карантин. 916 ребят перевели на дистанционный формат обучения. Напомним, что на "удаленку" отправляют классы, в которых более 20% детей заболели ОРВИ. Классов, где объявили карантин по причине коронавируса, нет.

Как отметили в пресс-службе мэрии, ни одну из 64 городских школ не закрыли полностью. Все учреждения образования работают в привычном режиме. На больничном находятся около 3,2 тыс. детей - менее 5,5% от общего числа школьников. Также болеют 3,9% учителей. В детских садах эпидемиологическая обстановка стабильная.

Родители, которые опасаются за здоровье своего чада, могут перевести его на дистанционное обучение. Для этого нужно написать заявление в школу.