В выходные на дорогах Липецка и области сбили 3 человек, в том числе 8-летнюю девочку

В выходные на дорогах Липецка и области сбили 3 человек Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 26 ноября, в Липецке на Универсальном проезде столкнулись грузовик МАН и "Джили". По данным пресс-службы регионального УГИБДД, в ДТП пострадали пассажирки легковушки - 3-летняя девочка и 64-летняя женщина. Медики оказали им помощь и отпустили. Кстати, ребенок находился в салоне вне детского кресла. Предварительная причина аварии - нарушение дистанции.

В тот же день на проезде Кувшинова автомобиль "Лада-Ларгус" наехал на 8-летнюю девочку вне пешеходного перехода. Юная липчанка получила травмы.

В субботу, 27 ноября, в Ельце под колеса "Мазды" попали 21-летняя девушка и 50-летний мужчина. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Несчастных с травмами доставили в больницу.

В воскресенье, 28 ноября, в Усмани "Лада-Приора" вылетела в кювет и перевернулась. 37-летнего водителя, не справившегося с управлением, госпитализировали.

Аналогичное ДТП зафиксировали на трассе Орел-Тамбов в Измалковском районе. Там в кювет съехал и перевернулся "Фольксваген". 58-летнего водитель с травмами госпитализировали.