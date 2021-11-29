Под Липецком пенсионерка отдала мошенникам 87300 рублей, надеясь вернуть деньги за опасный аппарат

Мошенники обманули 83-летнюю липчанку. Неизвестные названивали жительнице Усманского района, представляясь инспекторами госучреждения.

Они предложили выплатить женщине денежную компенсацию в 500 тыс. рублей за аппарат для лазерной коррекции зрения, который она купила ранее. Злодеи запугали несчастную, сказав, что товар опасен для здоровья. Но чтобы получить компенсацию, пенсионерке нужно перечислить им внушительную сумму - 87 300 рублей.

К сожалению, доверчивая липчанка поверила мошенникам и перевела почтовыми переводами названную сумму. Естественно, никакой компенсации она не получила. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по данному факту возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Ведется следствие.