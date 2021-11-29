В Липецке в центре парка в Европейском высадили ель с трехметровым корнем

В Липецке продолжают благоустройство в парковой зоне в Европейском Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке продолжают благоустройство парковой зоны в микрорайоне Европейский. Первый этап выполнили на 90%. В настоящее время специалисты высаживают деревья и кустарники: клены, ивы, ели, сирень. На улице прохладно и влажно - самое благоприятное время для их укоренения.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, повозиться пришлось со взрослой елью. Чтобы не повредить корневую систему, дерево выкопали с трехметровым комом почвы. Ель перевозила спецтехника. Посадили новогоднюю красавицу в центре парка.

На территории полностью обустроили велодорожки, освещение. В пешеходных зонах заканчивают класть плитку. Осталось лишь смонтировать видеонаблюдение и установить малые архитектурные формы.

Второй этап благоустройства стартует в новом году. В парке оборудуют детские и спортивные площадки, организуют зоны для проведения мероприятий, создадут парковку и фудкорт.