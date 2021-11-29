За 3 дня автоинспекторы поймали более 50 нетрезвых водителей в Липецке и области

В эти выходные автоинспекторы в усиленном режиме выявляли нетрезвых водителей на дорогах Липецкой области. Нарушители не заставили себя ждать. К примеру, поздно вечером в пятницу на Осеннем проезде сотрудники ГИБДД пытались остановить "Ладу". Водитель на просьбу заглушить мотор не отреагировал.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, правоохранителям пришлось преследовать машину. За рулем легковушки оказалась женщина с явными признаками опьянения. Пройти медосвидетельствование она отказалась. На нее составили протокол об административном правонарушении, а машину отправили на стоянку.

За три дня автоинспекторы задержали 51 водителя в нетрезвом состоянии, или отказавшихся пройти освидетельствование. Кстати, пятеро нарушили ПДД повторно. Им грозит уголовная ответственность.

Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом виде грозит 30 тыс. рублей штрафа и лишение прав до 2 лет. Если человек сел пьяным за руль повторно, полагается уголовная ответственность - штраф до 300 тыс. рублей, либо до 400 часов обязательных работ, либо до 2 лет принудительных работ, либо до 2 лет лишения свободы.