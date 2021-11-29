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Происшествия29 ноября 2021 15:34

У липчан открытым пламенем загорелась розетка на кухне

К счастью, большой беды удалось избежать
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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У липчан открытым пламенем загорелась розетка на кухне

У липчан открытым пламенем загорелась розетка на кухне

Фото: Пресс-служба ГО и ЧС Липецка.

На минувшей неделе с 22 по 28 ноября в Липецке произошло 14 пожаров. В 64% случаев горел мусор. Очаги возгорания - в гаражном кооперативе, на одной из автобаз, а также в заброшенном здании бывшей гостиницы "Турист". Кстати, там мусор загорается уже не в первых раз. Трижды полыхали мусорные баки.

Самый крупный пожар на неделе - в поселке Дачный. Пламя вспыхнуло в одном из гаражей на улице Центральная. Огонь повредил стоявшую там машину, а также соседнее строение со смежной стеной. Также горела надворная постройка в переулке Верещагина и садовый домик в СНТ имени Мичурина.

Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, необычный пожар случился в квартире многоэтажки на улице Петра Смородина. Там открытым огнем загорелась электрическая розетка на кухне. К счастью, огонь повредил лишь часть мебели, где располагалась розетка.