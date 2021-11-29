Во вторник около 5 улиц Липецка останутся без холодной воды

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 30 ноября, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", с 9 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улице Терешковой, 34/1, 34/2, 34/3.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Клары Цеткин, 23, 25, 25а, 53, 55, 55а, 54, 55а/2, 55д, 56д; Меркулова, 33, 35; проспект 60 лет СССР, 16, 18, 18а.

На этот же период времени воды не будет по адресам: Санатория "Мечта", 1-6, владение 6.

На сетях специалисты устранят порывы. воду подвезут по заявкам жителей. Получить более подробную информацию об отключениях, а также задать интересующие вопросы можно в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.