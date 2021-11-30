В Липецке полицейские задержали мужчин с наркотиками

В Липецке задержали двух сбытчиков наркотиков. В минувшие выходные полицейские патрулировали территории Советского округа. Они заметили странного молодого человека возле гаражей по улице Терешковой. Во время разговора липчанин заметно нервничал. По подозрению в хранении наркотиков его доставили в отдел.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, во время досмотра у 37-летнего мужчины нашли сверток с фасованными пакетиками. Экспертиза показала, что это наркотик общей массой 8,96 грамм. Кстати, липчанина уже привлекали к уголовной ответственности за грабеж.

В тот же деть за аналогичное преступление в Липецке задержали 26-летнего жителя Тамбовской области. Он хранил запрещенные вещества в салоне своего "БМВ" - 5,9 грамм средства. Тамбовчанин признался, что планировал сбыть наркотик.

В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Максимальное наказание - до 20 лет лишения свободы.