В Липецке самую высокую новогоднюю ель установят у "Звездного" вместе с птицей Говорун

Площадь у "Звездного" оформят в космическом стиле Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Обновленную площадь у СК "Звездный" в Липецке украсят к Новому году. Работы должны выполнить в середине декабря.

По данным пресс-службы мэрии, на площади разместят 6-метровые столбы со светильниками необычной формы. На существующих закрепят украшения, похожие на орбиты планет. Рядом с катком смонтируют композиции "Подсолнухи" и "Птица Говорун". Вокруг ледовой площадки - светящиеся звезды от 2,5 до 3 метров в высоту.

Ближе к "Звездному" липчане увидят "Космические цветы". Там же появится горка для детей в форме летающей тарелки. По периметру участок украсят декоративными тумбами с живыми елями и гирляндами. Гости смогут сфотографироваться с "Полярными медведями". Здесь же установят самую высокую новогоднюю ель в городе - 24-метровое праздничное дерево с площади Петра Великого.

Напомним, что на площади Петра елку поставят прямо на фонтан. А на площади Константиновой создадут дополненную реальность со сказочными героями.