В Липецкой области предложили на 6% увеличить зарплаты бюджетникам

Липецким бюджетникам предложили увеличить зарплаты с Нового года Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бюджетникам Липецкой области предложили повысить зарплаты. С такой инициативой выступил губернатор региона Игорь Артамонов. Он хочет с 1 января 2022 года проиндексировать оклады всех категорий бюджетников на 6%. Получается, на столько же увеличится их зарплата.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, соответствующие изменения предлагают внести в региональный закон "Об оплате труда работников областных государственных учреждений". На повышение зарплат планируют выделить более 2 млрд рублей. Инициативу губернатора рассмотрят на сессии облсовета.

Напомним, что по данным Липецкстата средняя зарплата в регионе за 9 месяцев 2021 года - 39 113 рублей. Учителя получают на 22% меньше этой суммы. Медики и соцработники - на 12% меньше.