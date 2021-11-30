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Общество30 ноября 2021 10:59

В Липецкой области предложили на 6% увеличить зарплаты бюджетникам

На индексацию планируют выделить более 2 млрд рублей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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Липецким бюджетникам предложили увеличить зарплаты с Нового года

Липецким бюджетникам предложили увеличить зарплаты с Нового года

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Бюджетникам Липецкой области предложили повысить зарплаты. С такой инициативой выступил губернатор региона Игорь Артамонов. Он хочет с 1 января 2022 года проиндексировать оклады всех категорий бюджетников на 6%. Получается, на столько же увеличится их зарплата.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, соответствующие изменения предлагают внести в региональный закон "Об оплате труда работников областных государственных учреждений". На повышение зарплат планируют выделить более 2 млрд рублей. Инициативу губернатора рассмотрят на сессии облсовета.

Напомним, что по данным Липецкстата средняя зарплата в регионе за 9 месяцев 2021 года - 39 113 рублей. Учителя получают на 22% меньше этой суммы. Медики и соцработники - на 12% меньше.