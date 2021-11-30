На прошлой неделе в Липецке 5 детей заболели гриппом

В Липецке еще 5 детей заболели гриппом Фото: Юлия КЛЮЕВА

На минувшей неделе с 22 по 28 ноября в Липецкой области ОРВИ заболели 6 827 человек. Как пояснили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, это на 12,9% больше, чем неделей ранее. Причем 62% заболевших - дети до 14 лет. Заболеваемость среди взрослых выше расчетного уровня на 52%.

В Липецке выявили 4 187 случаев ОРВИ. Также 5 детей в областном центре заболели гриппом. Специалисты исследовали пробы, которые взяли у 324 жителей региона. В 48,2% положительных проб они обнаружили РС-вирусы, в 14,8% - бокавирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, а также вирусы гриппа A/H3N2.

Липчан просят соблюдать меры профилактики респираторных инфекций: избегать места с массовым скоплением людей, по возможности не контактировать с заболевшими, тщательно мыть руки после улицы и общественного транспорта, регулярно проветривать помещения, делать влажную уборку.