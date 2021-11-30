Липчанин получил 9 лет за избитого до смерти отца во время попойки

В Липецке вынесли приговор 35-летнему мужчине, который до смерти избил отца. Тяжкое бытовой преступление произошло 26 марта этого года. Отец и сын вместе выпивали, когда между ними разгорелся конфликт. Во время ссоры мужчин набросился на 59-летнего отца с кулаками.

Бил долго и жестоко – на теле насчитали около 60 следов от ударов. После чего сын лег спать, оставив тяжело избитого отца умирать. На следующий день, когда мужчина проспался и протрезвел, хозяин квартиры уже не подавал признаков жизни. Сын вызвал скорую, но медикам оставалось только констатировать смерть. Согласно заключению экспертов, смерть наступила от тупой травмы грудной клетки с множественными переломами ребер.

Дело возбудили по части 4 статьи 111 УК умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть. Как сообщили в пресс-службе СКР региона, фигурант во всем сознался. На допросе он рассказал, что поводом стала детская обила на папу. Суд приговорил сына к 9 годам колонии строгого режима.