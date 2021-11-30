В Липецкой области лесники собрали более 10 тонн шишек сосны

В Липецкой области заготавливают шишки сосны. Это нужно для работ по лесовосстановлению в рамках федерального проекта "Сохранение лесов".

Как сообщили в пресс-службе регионального управления лесного хозяйства, лесники ищут шишки сосны обыкновенной. В 4 квартале этого года планируется собрать 33,5 тонн шишек. Из них получится около 335 кг чистых семян сосны.

В настоящее время сотрудники "Лесхоза" собрали около 10,5 тонн лесосеменного сырья. Параллельно с этим специалисты готовят шишкосушильный комплекс. Его запуск планируется на январь 2022 года. Когда все подготовительные работы завершатся, семена сосны обыкновенной посеют в лесных питомниках Липецкой области.