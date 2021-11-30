В среду в Липецке отключат горячую и холодную воду

В среду в домах Липецка отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В среду, 1 декабря, с 9 утра до 5 часов вечера горячую воду отключат в селе Подгорное по улице Крайняя, 3, 5, 11.

Без холодной воды с 10 утра до 8 часов вечера останутся жители улиц Пришвина, 1, 3а, 5, 9, 15, 16, 19, 21, 19; Степанищева, 13, 15, 17, 19; Полиграфическая, 5, 5а, 5б, 5 строение 1. А также частного сектора: улицы Смоленская, Зоологическая, Полярная.

С 10 утра до 5 часов вечера воды не будет по улицам Сафонова, Энтузиастов, Высокая, К. Либкнехта; Ильича 31, 31а, ст 31; Коммунистическая 27; переулок Театральный, 1.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Панфилова, Докучаева, Ковалевской, Социалистическая, Целинная, Ильича, Цимлянская, Партизанская, Новосёлов, Лобачевского, Спартака, Украинская, Зелёная, Спортивная, Ватутина, Краснодонская, Олега Кошевого, Севастопольская, Матросова, переулки Линейный, Моторный, Сосновый, Парковый, Театральный, Садовый.

Более подробная информация об отключениях по телефону - 175 и 236-175.