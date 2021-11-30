В первый день зимы в Липецке от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла

В Липецкой области зима пока только в календаре Фото: Юлия КЛЮЕВА

В первый день зимы 1 декабря в Липецкой области немного похолодает. По данным Росгидрометцентра, в среду ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.

Ночью от 0 до 5 градусов ниже ноля. В светлое время суток в регионе от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Ветер западный 8-13 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 724 мм рт.ст.

В четверг, 2 декабря, в Липецке переменная облачность. После обеда синоптики обещают снег. К вечеру - снег с дождем. Ночью столбик термометра опустится до -5 градусов. Днем до 1 градуса со знаком плюс. На дорогах возможна гололедица. Ветер южной четверти 9-12 м/с. Атмосферное давление Будет расти и составит 742 мм рт.ст.