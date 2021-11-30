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Происшествия30 ноября 2021 15:48

Надзирателю колонии в Липецке грозит срок за взятку и превышение полномочий

Инспектор за деньги носил телефоны осужденным
Лия МУРАДЬЯН
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области будут судить теперь уже бывшего сотрудника ИК-4 в Ельце. По данным следствия, младший инспектор группы надзора отдела безопасности колонии взял у осужденного 9000 рублей. Деньги перевели на счет карты, за что надзиратель купил телефон, пронес в исправительное учреждение и отдал заключенному.

Инспектора поймали сотрудники собственной безопасности регионального управления ФСИН. Дело возбудили по двум статьям: мелкое взяточничество и превышение должностных полномочий – 291.2 и 286 УК. Дело передают в суд.