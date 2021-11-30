Под Липецком почти неделю ищут мужчину во всем черном

В Липецкой области пропал мужчина Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецкой области ищут 27-летнего мужчину. Пополитов Юрий Сергеевич пропал на прошлой неделе в селе Хлевное Хлевенского района. С 24 ноября о его местонахождении ничего не известно. Поисковому отряду "Лиза Алерт" нужна помощь добровольцев.

Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: черная куртка, черные штаны, черные кроссовки, черная шапка.

Просьба ко всем, кто видел Юрия Пополитова или знает, где он может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - поисковый отряд "Лиза Алерт" или "112" - единый номер вызова экстренных служб.