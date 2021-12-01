В Липецке из интерната пропал 12-летний подросток

В Липецке ищут подростка, ушедшего из интерната Фото: Поиск пропавших детей Липецк

В Липецке ищут подростка. 12-летний Демин Виталий Александрович пропал накануне, 30 ноября. Около 17.00 он ушел из ГБОУ "Санаторная школа - интернат Липецка". Как пояснили в ЛООО "Поиск пропавших детей", до сих пор о местонахождении мальчика ничего не известно.

Приметы: на вид 13 лет, плотного телосложения, светлые волосы.

Был одет: темная куртка с красной подкладкой, черные спортивные штаны, черная шапка, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел Виталия Демина или знает, где он может находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 37-88-77, 8 (905) 681-05-18 - волонтеры, электронная почта: ppdlip@mail.ru