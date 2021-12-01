Игорь Артамонов обсудил способы снижения платежей за отопление

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Общественный совет по вопросам ЖКХ впервые собрался сегодня в администрации Липецкой области. Заседание провел глава региона Игорь Артамонов.

Участниками рабочей встречи стали руководители областных профильных управлений, служб и ведомств, Центра управления регионом, Госжилинспекции, представители ресурсных организаций, в том числе ПАО «Квадра» – «Липецкая генерация», а также управляющих компаний, научного сообщества и общественных организаций. Они рассмотрели наиболее актуальные и важные для липчан вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В дальнейшем совет продолжит работу на постоянной основе.

Открывая совещание, Игорь Артамонов отметил, что среди обращений в Единую диспетчерскую службу области тема ЖКХ сейчас занимает первое место. «Связано это с началом осенне-зимнего периода и начислениями жителям многоквартирных домов за отопление в октябре. Государственная жилищная инспекция Липецкой области проводит проверки, и после работы инспекторов ГЖИ проводится перерасчет по платежам обратившихся липчан в ряде МКД, что, безусловно, является положительным моментом», – подчеркнул Игорь Артамонов.

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В ходе заседания, в частности, говорилось, что в Госжилинспекцию за этот год в целом поступило более 21 тыс. обращений, в том числе 3567 из них касались платы за отопление. Всего проведено более 8,7 тыс. проверок и свыше 1,4 тыс. обследований. На нарушителей наложено около 8,5 млн рублей штрафов. Также на заседании обсуждались способы снижения потребления тепловой энергии и, соответственно, платежей за отопление.

«Необходимо продолжать широкую разъяснительную деятельность среди населения по установке приборов учета тепла в многоквартирных домах. Нужно экономить вместе», – считает Игорь Артамонов. Он также добавил, что в центре внимания органов власти постоянно находится повышение энергоэффективности МКД в Липецкой области. «Вопросы сокращения платежей в отопительный период очень важны, и мы будем продолжать активно работать с собственниками жилья в этом направлении», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.