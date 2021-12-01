В Тамбове задержали мигрантов, укравших у липецких энергетиков оборудование на 1 млн рублей

В Липецке у энергетиков украли оборудование на 1 млн рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В отдел полиции №2 Липецка обратился представитель энергетической организации. Он сообщил, что кто-то украл 8 автоматических выключателей, вакуумный выключатель, модуль управления и микропроцессорный терминал. Все это лежало в металлическом ящике в районе дома по улице Хренникова. Неизвестный вскрыл его, подобрав ключ. Общая сумма ущерба составила около 1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались уроженцы одной из республик ближнего зарубежья 27 и 28 лет, зарегистрированные в Тюмени. Выяснилось, что после "дела" негодяи отправились в Тамбовскую область. Там их задержали с поличным.

Похищенное изъяли, а подозреваемых заключили под стражу в Тамбовской области. В Липецке возбудили уголовное дело по п."в", ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере". Максимальное наказание по статье - до 6 лет лишения свободы.