«Открытие» отменяет комиссию за снятие наличных

Для клиентов банка стартовала новогодняя акция. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

- Декабрь – традиционное время рождественских ярмарок, покупок новогодних подарков для родных и близких. Иногда для этого нужны именно наличные. Поэтому банк «Открытие» решил сделать новогодний подарок клиентам – снимать наличные с кредитной карты Opencard без комиссии они смогут весь декабрь, - поясняет Федор Портных, старший бизнес-лидер направления кредитных карт ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». - Уверен, что это предложение поможет нашим клиентам лучше подготовиться к новогодним торжествам.

Комиссия отменена в рамках новогодней акции «Наличные без комиссии» для держателей кредитных карт Opencard международных платежных систем Visa и MasterCard. Для участия в акции достаточно быть владельцем такой карты. Если ее ещё нет – успеть получить и активировать до 31 декабря.

Полный список всех преимуществ и условий по карте доступен на сайте банка.