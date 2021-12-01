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Общество1 декабря 2021 8:20

В Липецке в выходные перекроют часть улицы Октябрьская

Специалисты приступят к ремонту теплосетей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке перекроют часть улицы Октябрьская

В Липецке перекроют часть улицы Октябрьская

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В центре Липецка перекроют движение. Это произойдет на участке улицы Октябрьская, в районе дома №24. В эти выходные, 4 и 5 декабря, там будут ремонтировать сети теплоснабжения. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в эти два дня проезд будет перекрыт.

Перед липчанам извиняются за временные неудобства и просят заранее планировать свой маршрут. Кстати, объехать участок можно будет по улице Литаврина - выехать на Первомайскую.

Напомним, что из-за работ на сетях в эту среду, 1 декабря, жители некоторых районов областного центра остались без воды. Так, горячую воду отключили по улице Крайняя в селе Подгорное. Холодной воды нет в частном секторе ЛТЗ. Подробности здесь.